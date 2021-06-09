09.06.2021
12:30
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Культура

Фестиваль короткометражек в Якутске отменили

ГНК «Сахафильм» сообщает об отмене проведения фестиваля «Республика кино», в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике.  Приносим свои извинения.

В Якутске пройдет фестиваль короткометражек
Фото: Кинокомпания «Сахафильм».
Источник: Кинокомпания «Сахафильм».
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