09.06.2021
12:30
82
Культура
Фестиваль короткометражек в Якутске отменили
ГНК «Сахафильм» сообщает об отмене проведения фестиваля «Республика кино», в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике. Приносим свои извинения.
Фото: Кинокомпания «Сахафильм».
Источник: Кинокомпания «Сахафильм».
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.06.2021
25
09.06.2021
88
09.06.2021
87
09.06.2021
72
09.06.2021
445
09.06.2021
109
09.06.2021
423
09.06.2021
104
09.06.2021
136
09.06.2021
161
09.06.2021
117
09.06.2021
321
09.06.2021
148
09.06.2021
279
09.06.2021
116
09.06.2021
219
09.06.2021
332
09.06.2021
563
09.06.2021
381
09.06.2021
493
08.06.2021
1632
08.06.2021
610
08.06.2021
379
08.06.2021
388
08.06.2021
295
08.06.2021
342
08.06.2021
578
08.06.2021
677
08.06.2021
944
08.06.2021
915
08.06.2021
1428
08.06.2021
783
08.06.2021
295
08.06.2021
113
08.06.2021
1003
08.06.2021
406
08.06.2021
817
08.06.2021
412
08.06.2021
313
08.06.2021
508
08.06.2021
913
08.06.2021
493
08.06.2021
345
08.06.2021
517
08.06.2021
290
08.06.2021
401
08.06.2021
423
08.06.2021
763
08.06.2021
388
08.06.2021
2543
08.06.2021
330
08.06.2021
505
08.06.2021
465
08.06.2021
317
08.06.2021
1564
08.06.2021
491
08.06.2021
1331
08.06.2021
364
08.06.2021
1191
ТОП НОВОСТИ
07.06.2021
4620
03.06.2021
3974
03.06.2021
3213
06.06.2021
3071
03.06.2021
2963
06.06.2021
2852
04.06.2021
2763
08.06.2021
2548
04.06.2021
2491
07.06.2021
2408