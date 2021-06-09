Фестиваль короткометражек в Якутске отменили

ГНК «Сахафильм» сообщает об отмене проведения фестиваля «Республика кино», в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике. Приносим свои извинения. В Якутске пройдет фестиваль короткометражек

Фото: Кинокомпания «Сахафильм». Источник: Кинокомпания «Сахафильм».

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