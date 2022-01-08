В Якутске прекращен выпуск собак в естественную среду

В Якутске с 29 декабря 2021 года по 8 января 2022 года отловлено 337 собак, из них 70 — в Автодорожном округе. Все собаки доставлены в пункт передержки безнадзорных животных и временный пункт передержки собак. Об этом сообщили в Управлении ГОиЧС г. Якутска.

Отметим, по решению главы города Якутска Евгения Григорьева, 6 января, в городе Якутске продлен режим повышенной готовности для всех структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска до того времени, пока не стабилизируется ситуация с бродячими собаками.

К ловле безнадзорных собак привлекаются специалисты структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, МУ МВД России «Якутское», ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)», Департамента ветеринарии Якутии и пункта передержки животных.

С 29 декабря 2021 года прекращен выпуск собак в естественную среду (на улицах города). В городе ведется усиленная работа по расширению Пункта передержки безнадзорных животных на ул. Очиченко 57.

На сегодня, в городе по отлову собак задействовано 32 человека и 11 единиц техники, отлавливают 10 групп, транспортируют 2 группы. Вся работа, которая ведется структурными подразделениями Окружной администрации г. Якутска, ситуационным центром проводится согласно действующему закону „Об ответственном обращении с животными“.

Напомним, с 30 декабря при Единой дежурной диспетчерской службе города Якутска сформирован круглосуточный ситуационный центр для оперативной передачи информации (заявок) от граждан. За это время от граждан поступило по чат-боту 1209 сообщений, через ЕДДС – 1006.

С 29 декабря на территории г. Якутска введён режим повышенной готовности, а на территории Автодорожного округа режим ЧС. Мобилизованы силы и средства службы спасения, МВД и всех структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска.