В Якутске пожилые вакцинироваться не спешат



29 ноября на заседании Оперштаба г. Якутска по организации мероприятий, направленных на предупреждение завоза и недопущения распространения COVID-19 уделили пристальное внимание вакцинации от коронавирусной инфекции на территории города Якутска.

Как отметил заместитель начальника отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации Управления Роспотребнадзора по Якутии Георгий Игнатьев, на территории городского округа «город Якутск» наблюдается низкий охват по вакцинации лиц старше 60 лет.

В Якутске проживают более 30 тысяч людей старше 60 лет. Работу с пожилыми по вакцинации проводят Министерство здравоохранения Якутии совместно с республиканским комплексным центром социального обслуживания, сообщил руководитель ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС(Я)» Семен Матвеев

Оперативным штабом города Якутска внесено предложением территориальным органам управления запросить у медицинских учреждений списки граждан старше 60 лет, подлежащих вакцинации, и произвести обзвон на прикрепленных территориях с целью ускорения темпов вакцинации.

Напомним, в городе Якутске проводится выездная вакцинация от коронавируса для лиц старше 60 лет, продолжают работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Сделать прививку можно также в поликлиниках города. Полный список адресов пунктов вакцинации на сайте Окружной администрации г. Якутска yakutskcity.ru.

