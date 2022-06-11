В Якутске пожарные спасли квартиру в 8-этажном доме

11 июня в 08:07 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Б.Чижика на г.Якутск. Через 3 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия был виден дым из окна 8-го этажа. В результате пожара огнем поврежден матрас в квартире на площади на 0,5 кв.м. Спасена квартира. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 29 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.