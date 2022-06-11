11.06.2022
17:51
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Происшествия

В Якутске пожарные спасли квартиру в 8-этажном доме

11 июня в 08:07 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Б.Чижика на г.Якутск. Через 3 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия был виден дым из окна 8-го этажа. В результате пожара огнем поврежден матрас в квартире на площади на 0,5 кв.м. Спасена квартира. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 29 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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