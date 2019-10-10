В Якутске появилась новая спецтехника

Сегодня, 10 октября, состоялось мероприятие по передаче ключей от новой спецтехники водителям ООО «Якутскэкосети», предназначенной для транспортирования твердых коммунальных отходов в г. Якутске.

В мероприятии приняли участие министр ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников, его заместитель Виктор Романов, генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев, заместитель генерального директора ООО «СахаСпецТранс» Аян Кириллин и генеральный директор ООО «Якутскэкосети» Владислав Созонов.

Восемь единиц мусоровозов на базе КамАЗ приобретены ГУП «ЖКХ РС (Я)». Всего предприятие в ведение регоператора для обслуживания санитарных точек г. Якутска передает 9 единиц спецтранспорта.

Так, в сентябре приобретены четыре мусоровоза «МК-4553-06», в начале октября доставлены еще четыре новых автомашины марки «КО-440-5». Помимо того, для дальнейшего расширения деятельности регионального оператора в столицу республики доставлена дополнительная единица портального мусоровоза (бункеровоза) из Витимского филиала предприятия.

Напомним, по поручению Главы Республики Саха (Якутия) дочерняя организация госпредприятия ООО «СахаСпецТранс» приобрела 51% доли в уставном капитале ООО «Якутскэкосети» по центральной зоне деятельности для осуществления государственного контроля и поддержки регоператора.

По словам генерального директора ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталия Чикачева, техника приобретена и передана ООО «Якутскэкосети» с целью улучшения производительности и эффективной деятельности.

С 31 марта 2019 года ГУП «ЖКХ РС (Я)» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Арктически-Северной зоне Якутии. В рамках планового расширения автопарков арктических филиалов предприятие планирует приобрести дополнительную специализированную автотехнику для вывоза твердых коммунальных отходов.

Как пояснил Виталий Чикачев, для предоставления качественных услуг по обращению с ТКО и охвата услугой всех крупных населенных пунктов Арктических районов республики в этом году запланировано приобретение в лизинг более 150 единиц спецтехники, в том числе и для г. Якутска.