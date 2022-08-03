В Якутске ожидается дым, гроза и сильный ветер

ЯУГМС предупреждает о неблагоприятном погодном явлении:

В ближайшие сутки, 4 августа, в Якутске и его окрестностях, в Намском, Горном, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Усть-Алданском, Таттинском, Амгинском, Томпонском, Оймяконском, Ленском, Олекминском, Мирнинском, Сунтарском, Алданском, Нерюнгринском, Колымо-Индигирских районах местами ожидаются грозы, при грозе порывистый ветер до 15-20 м/с.

В ближайшие сутки, 4 августа, в Ленском, Олекминском, Мирнинском районах местами ожидаются дожди количеством 11 мм и более

Прогноз погоды в Якутске на 4 августа

Температура днем +25+27 градусов, ночью преимущественно без осадков, дым, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с

Прогноз погоды в Якутии

На 4/VIII 2022 г.

На юге, в центральных районах и на северо-востоке кратковременные дожди, в Ленском, Мирнинском, Олекминском районах дожди, местами сильные, грозы. При грозах и в Арктических районах порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+18°, в Колымо-Индигирских районах +8+13°, на северо-западе +3+8°, на побережье Арктики 0,+5°. Днем +23+28°, на юге +18+23°, на северо-западе +10+15°, на побережье +3+8°.

На 5-6/ VIII 2022 г.

На западе, юге, западе центральных, по нижней Лене, Верхоянью, Колыме кратковременные дожди, местами грозы, на юге и западе местами ливни, ветер умеренный, при грозах и на побережье Арктики до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +14+19°, при прояснении +8+13°, на севере +2+7°, днем +22+27°, на юго-востоке до +30°, на западе и при дождях +16+21°, на севере +9+14°.