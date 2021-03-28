В Якутске отметили навруз

В переводе с персидского языка «Навруз» означает «новый день». Праздник включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО, а с 2010 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила его Международным днем.

Навруз празднуют в 22 странах мира. В России этот праздник объявлен национальным в нескольких республиках.

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского организовал навруз в городском парке культуры и отдыха Якутска. Звучали искренние поздравления, душевные песни, гости веселились, танцевали и угощались.

Международный праздник ярко продемонстрировала культурное разнообразие, добрососедство и дружбу народов, населяющих Якутию.