28.03.2021
17:26
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Культура

В Якутске отметили навруз

В переводе с персидского языка «Навруз» означает «новый день». Праздник включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО, а с 2010 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила его Международным днем.

Навруз празднуют в 22 странах мира. В России этот праздник объявлен национальным в нескольких республиках.

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского организовал навруз в городском парке культуры и отдыха Якутска. Звучали искренние поздравления, душевные песни, гости веселились, танцевали и угощались.

Международный праздник ярко продемонстрировала культурное разнообразие, добрососедство и дружбу народов, населяющих Якутию.

Фото: Пресс-служба ДДН РС(Я)
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
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