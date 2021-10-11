В Якутске отметили 220-летие первой миссионерской школы для якутских детей

В эти дни проходит X Дальневосточный Свято-Иннокентьевский духовно-просветительский студенческий форум, посвященный 225-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова), просветителя Сибири и Америки.

В рамках этого форума 5 октября в духовной семинарии Якутской епархии состоялся круглый стол на тему «220 лет первой миссионерской школы для детей при Спасском монастыре г. Якутска». Круглый стол организован по инициативе первого заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александра ЖИРКОВА.

Открывая круглый стол, архиепископ Якутский и Ленский РОМАН отметил, что духовная семинария, открытие которой в XIX веке связано с именем Святителя Иннокентия, воистину была кузницей кадров якутской интеллигенции. Как когда-то Якутская духовная семинария была очагом религиозного и культурного образования, так и в будущем она станет центром просвещения и утверждения христианских принципов жизни.

Заместитель министра внешних связей и делам народов Республики Саха (Якутия) Татьяна ПЯТКИНА отметила, что духовное образование в якутском крае прошло длительный путь – от открытия первой миссионерской школы при монастыре до создания комплекса епархальных духовных учебных заведений. Общеизвестно, что просвещение якутян началось с распространения православной веры и крещения. Учебные заведения якутской епархии являются своего рода школами межнационального общения. «В начале 90-х годах к нам приезжал глава русской православной церкви патриарх АЛЕКСИЙ II и обращаясь к участникам Ассамблеи народов РС(Я), отметил, что христианизация помимо просвещения способствовала развитию национального самосознания, не разрушая обычаи, традиции, уклад жизни народов, а также поддерживая стремление к созданию государственности с Россией», — отметила она.

Заместитель директора Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) Светлана ПОПОВА рассказала о бережном отношении к духовной культуре народов Якутии, о хранении в национальной библиотеке церковных книг, изданных русской православной миссией, которые являются самыми ценными книжными памятниками Якутии. А самые глубинные истоки якутской книжной культуры связаны именем Святителя Иннокентия.

Старшим научным сотрудником ИГИиПМНС СО РАН, кандидатом исторических наук Пантелеймоном ПЕТРОВЫМ были представлены доклады ученых и исследователей, посвященные образованию в Якутии с XVII по XIX века.

О необходимости более глубокого изучения истории на примере мало изученных известных личностей сделал акцент в своем выступлении председатель Республиканской общественной организации «Потомки государевых ямщиков» Анатолий ДОБРЯНЦЕВ:

«Я в детстве часто слышал с уст наших стариков об этом уникальном человеке – Илье ШАДРИНЕ. Нынче исполняется 250 лет со дня приезда наших предков, первых поселенцев – государевых ямщиков. Среди них был мой прямой первопредок — Ефим ПЕТРОВ с Ярославской губернии. В 1780 году отец Ильи Шадрина Максим ШАДРИН — выходец из V Мальжагарского наслега был князцем Хангаласского улуса. Интересно, что я спустя 220 лет после правления Максима Яковлевича — тоже выходец V Мальжагарского наслега, возглавил свой родной район. Когда ко мне обратились мои землячки — прямые потомки Ильи Шадрина сестры ШАДРИНЫ мы начали писать книгу об истории V Мальжагарского наслега. И в этой книге впервые было упомянуто краткое описание жизни и деятельности знаменитого княжеского рода Шадриных. Галина Ефимовна ШАДРИНА когда искала в архивах материалы о своих предках, то в Санкт-Петербурге нашла уникальные данные, что он был выдающимся человеком своего времени, который внес большой вклад в деле просвещения и экономического развития местного самоуправления в Ленском крае. Александр Жирков будучи спикером парламента, как историк сразу проникся и заинтересовался необычной историей рода Шадриных. При его непосредственной поддержке в архивах Санкт-Петербурга были найдены уникальные документы, которые свидетельствуют о встрече Ильи Максимовича Шадрина с императорскими особами — с ЕКАТЕРИНОЙ II, ПАВЛОМ I, АЛЕКСАНДРОМ I. В том числе были обнаружены письма, документы с просьбой об открытии первой миссионерской школы, о строительстве Воскресенской церкви в Синске. Скоро в свет выйдет книга о представителях первой якутской интеллигенции – об уникальной истории рода Шадриных, которая написана на основе глубокого изучения архивных материалов уже новым поколением потомков знаменитых Шадриных».

Об истории создания миссионерской школы при Спасском мужском монастыре по найденным архивным источникам рассказала кандидат исторических наук, научный сотрудник Якутской духовной семинарии Тамара ЗАХАРОВА. «Только в государственном архиве Иркутской области удалось выявить лишь некоторые документы по истории этого учебного заведения, в том числе указы синода Епископа якутскому Вениамину на 10 листах. Привлекает внимание оценка эффективности этой школы, который сделал священник Анемподист ВИНОКУРОВ. Он пишет, что деятельность школы не имеет влияния на умы якутских родоначальников, а родоначальники не отдают на обучение своих детей, и что в школе обучаются сироты, которых приводят сродники для пропитания. В 1819 году миссионерская школа была преобразована в духовное училище».

Большой интерес участников круглого стола вызвало выступление одной из потомков рода Шадриных Галины Шадриной, которая рассказала о семье Ильи Шадрина. Еще в начале 18 века они с пеленок обучали своих детей русской грамоте, что было в те времена единичным и уникальным явлением для якутской семьи. Об этом свидетельствуют найденные документы. Отец Ильи Шадрина Максим Шадрин был грамотным главой Хангаласского улуса. При нем в 1720 году была построена первая часовня в округе. По всей видимости, по долгу своей службы он начал обучать и своих детей русской грамоте. Его наслег находился на ямщицком тракте, где останавливались многие служивые люди. Однажды к ним прибыла экспедиция, они в то время жили возле устья реки Синяя. Они очень удивились, что пятилетний сын хозяина Илья свободно изъясняется с ними на русском языке. Они по всему Якутску не нашли переводчика и попросили отца отпустить мальчика с ними в Якутск помогать экспедиции. Брат Максима Яков ШАДРИН тоже был грамотным человеком. Они служили своему народу с большой верой и правдой. Илья Шадрин тоже с малых лет приобщил своих детей к русской грамоте и в 1739 году он забрал с собой в Санкт-Петербург двух мальчиков, чтобы определить их в дворянский кадетский корпус, куда принимали только детей дворян. Пятилетний сын Иван Шадрин хорошо знал русскую грамоту и письменность. А через 4 месяца его под свое крыло забрал КУТУЗОВ как кадета, хорошо разбирающегося в математике и отправил на обучение в Артиллерийскую инженерную школу. «Три года назад я через А.А. Добрянцева обратилась к руководству Ил Тумэна с просьбой поддержать нас в сборе материалов для книги. Александр Николаевич Жирков как историк, глубоко знающий свое дело, сразу проникся, поддержал нас и взялся за это дело. Я очень признательна, что благодаря своевременной поддержке этих людей сегодня упоминается имя Ильи Шадрина, как основателя первой миссионерской школы. Скоро выйдет книга, одна из частей посвящена легендарному Илье Шадрину, а молодое поколение на примере одной семьи получит возможность раскрыть страницу еще одного «белого пятна» в истории республики» — отметила Галина Шадрина.

В завершении круглого стола выступил вице-спикер парламента республики Александр Жирков.

В своем выступлении он подчеркнул, что в свое время событие учреждения в январе 1801 г. школы при Спасском монастыре г. Якутска, предназначенной для обучения якутских детей русской грамоте и христианскому закону, оказалось незаслуженно обойденным вниманием исследователей. Между тем, это событие более чем двухвековой давности на деле ознаменовало собой начало массового просвещения якутских детей, представителей местного населения к русской грамоте и церковной службе.

Примечательность этого события заключается и в том, что якутская школа была открыта не по настоянию сверху, а благодаря настойчивым требованиям местного населения, которые доводились до самых верхов Российской империи. Открытие якутской школы стало этапным событием огромной важности, увенчавшим вековое стремление местного населения к просвещению, светской и церковной грамоте, стать равноправным членом российского сообщества.

Александр Жирков отметил, что в усердиях по открытию учебного заведения для якутских детей Илья Шадрин не был первым. Еще раньше вопрос об обучении якутских детей русской грамоте поднимал якутский князец, депутат Екатерининской комиссии по составлению Нового Уложения Софрон СЫРАНОВ. На основе просьбы депутата Уложенной комиссии А.И. БРИЛЬ в мае 1769 г. предписал якутскому воеводе начать обучение детей якутов «грамоте бесплатно в воеводской канцелярии». Довольно распространенным в те годы стало обучение состоятельными якутами своих детей «на дому», с приглашением грамотных людей различных сословий с условием «полного их содержания».

Далее, голова Борогонского улуса Алексей АРЖАКОВ в 1789 г. лично представил императрице Екатерине II составленный якутским сообществом «План о якутах с показанием казенной пользы и выгоднейших положений для них», где предлагалось учредить в Якутске школу специально для якутских детей, чтобы они там получили системные познания с базовым русским образованием. Однако открытие якутской школы было отложено по нерадивости местной губернской администрации.

Отстаивая открытие школы для обучения русской грамоте якутских детей, Илья Шадрин добивался не только церковного, духовного образования, но и «настоящего просвещения», под которым понималось получение якутскими детьми светского образования. Способных учеников, изъявивших после окончания школы желание продолжить образование, рекомендовалось направлять в Иркутскую семинарию. При этом Синод указал, что в случае направления детей для продолжения обучения, следует определять их «на казенное содержание», а также предоставлять им, «буде возможность позволить, и способы к переезду их из Якутска в Иркутск». Тех же юношей, которые подобного желания не предъявят, «по окончании ими преподаваемого в сей школе учения, отпускать их на прежние жилища».

Подытоживая свое выступление, Александр Жирков подчеркнул, что это была первая школа среди национальных окраин Российской империи, которая выполняла миссионерскую функцию – якутских детей набирали вне зависимости от принадлежности к какому-либо сословию и обучали за счет казны. В условиях почти абсолютного в то время отсутствия грамотных, образованных людей из числа коренных жителей, открытие подобного учебного заведения означало прежде всего реальную возможность приобщения местного населения к грамоте, в какой-бы то ни форме она ни преподносилась.

В завершении круглого стола Архиепископ Якутский и Ленский Роман поблагодарил Александра Жиркова и участников за содержательное мероприятие, благодаря которому молодому поколению будет интересно изучать историю становления государственности и развития просвещения республики на примере известных личностей и государственных деятелей.

Архиепископ Якутский и Ленский Роман за особую роль в консолидации общества и укреплении дружбы народов вручил А.Н. Жиркову памятную медаль Якутской епархии.