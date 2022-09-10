В Якутске открыли два общественных туалета

В эти дни в городе Якутске открыли два теплых общественных туалета – на проспекте Ленина, 8б (в районе Саха театра) и на площадке Водяновой по улице Кирова.

Сегодня и завтра 10-11 сентября общественные туалеты будут работать бесплатно. После праздника стоимость посещения составит 20 рублей.

Время работы тёплых туалетов – с понедельника по пятницу с 11.00 часов до 21.00 часов. В субботу и воскресенье с 11.00 часов до 22.00 часов.

В теплом туалете по проспекту Ленина имеется 5 кабинок, в том числе одна кабинка для маломобильных граждан, 4 раковины для мытья рук. В общественном туалете по улице Кирова установлено 4 унитаза, в том числе один — для маломобильных людей, 3 раковины.

Обязанности содержания теплых общественных туалетов переданы МУП «Жилкомсервис».