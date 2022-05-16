В Якутске ограничат водоснабжение в ночь на 18 мая

С 9:30-12:00 в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения в дома №4/3 и 43а по улице Якутская.

С 22:00 17 мая до 05:00 18 мая в связи с ремонтными работами АО «Водоканал» будет ограничена подача водоснабжения в 67, 10, 65, 66, 68, 11, 13 кварталы.