16.05.2022
17:38
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Якутск
В Якутске ограничат водоснабжение в ночь на 18 мая
С 9:30-12:00 в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения в дома №4/3 и 43а по улице Якутская.
С 22:00 17 мая до 05:00 18 мая в связи с ремонтными работами АО «Водоканал» будет ограничена подача водоснабжения в 67, 10, 65, 66, 68, 11, 13 кварталы.
Фото: АО Водоканал г. Якутск
Источник: АО Водоканал г. Якутск
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