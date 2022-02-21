В Якутске обсудили проблемы кочевой семьи

18 февраля 2022 г. состоялся круглый стол по проблемам кочевой семьи и оленеводства с участием министерств, народных депутатов РС(Я), Института этнологии и антропологии РАН, Института полярных исследований им. Скотта (Кембридж), Федерального института родных языков народов РФ, СВФУ, Чукоткого АО, с.Колымское Нижнеколымского района, Себян-Кюельской НЭСОШ Кобяйского района и общественных деятелей.

Круглый стол открыла Елена Хлыновская-Рокхилл из Кембриджского университета, которая рассказала о законодательной защите кочевой семьи.

В июне 2016 года Госсобранием (Ил Тумэн) принят Закон Республики Саха (Якутия) «О кочевой семье», установивший статус и меры государственной поддержки социального института коренных малочисленных народов Севера Якутии.

Кочевые семьи – это семьи оленеводов, ведущих кочевой образ жизни, следующих за основным источником своего существования, оленями, по тундре и тайге в значительном отдалении от стационарных поселений.

В ходе круглого стола состоялся обмен мнениями исследователей, оленеводов и специалистов министерств о кочевой семье, какие из них включаются в реестр кочевых семей, а также о мерах поддержки и их эффективности.