В Якутске не будут пускать в автобус без масок?

Сегодня, 10 ноября, состоялось очередное заседание городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Проблемным вопросом остается соблюдение масочного режима для водителей, кассиров и пассажиров автобусов.

В Якутске ежедневно проверяют городской общественный транспорт на соблюдение профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции. Указом Главы Республики Саха (Якутия) на территории городского округа введен обязательный масочный режим. Обслуживание граждан без защитных масок в местах общего пользования и в общественном транспорте строго запрещено.

Директор НО «Союз Авто» Андрей Косицкий обратил внимание участников совещания, что водитель автобуса не имеет возможности во время движения следить за тем, чтобы все пассажиры находились в салоне в маске. Между тем, при проведении мониторинга сотрудники Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) могут снять автобус с рейса при обнаружении данного нарушения.

«При этом претензия предъявляется к водителю, автобус снимают с рейса, пассажиров высаживают. А ведь они едут в школу, на работу. И водитель получается виноват в том, что пассажиры некоторые сидят без масок», — отметил Андрей Косицкий.

«По рекомендации Роспотребнадзора водители не должны допускать в салон пассажиров без масок. Наша задача разработать механизм, каким образом исполнить Указ Главы республики по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — прокомментировал исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев.

Евгений Григорьев поручил изучить опыт других российских городов по организации работы общественного транспорта и соблюдению масочного режима и внести соответствующие предложения к следующему совещанию.

Григорьев также поручил разработать общий регламент для водителей автобусов по поддержанию санитарного состояния и проведении дезинфекции. Начиная с 7 октября, проведена проверка 248 автобусов, из них в общей сложности 77 автобусов сняты с линии до устранения нарушений. После устранения замечаний автобусы возвращены на маршруты.

Во время совещания представитель Управления образования города Якутска доложил о проведении дезинфекции в образовательных учреждениях во время каникул. Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма отчитался о проведении мониторинга городских торговых объектов.

«За прошедшую неделю территориальными органами управления проведен осмотр 128 объектов торговли на предмет соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, выдано 6 предписаний, проведено 11 профилактических бесед. Отметим, что по сравнению с предыдущем отчетным периодом количество нарушений уменьшилось, предприниматели стараются соблюдать все меры», — сообщил представитель департамента.

Окружная администрация города Якутска напоминает горожанам о необходимости соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию в общественном транспорте, при посещении торговых центров, магазинов, общепита и других мест массового скопления людей.