В Якутске на первомайскую демонстрацию выйдет более 50 тысяч человек

Если погода будет хорошая, численность участников может возрасти до 60 тысяч. В Якутске после двухлетнего перерыва состоится традиционная первомайская демонстрация. Об этом на своей странице «ВКонтакте» напомнил председатель федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев. По его словам, ожидается участие не менее 50 тысяч человек, а если погода будет хорошая, то эта цифра может возрасти и до 60 тысяч. Первомайская акция пройдет под девизом: «Za Мир! Za Tруд! Za Май!».

«В связи с проведением ремонтных работ на проспекте Ленина, шествие пройдет по улице Кирова до Комсомольской площади», — добавил Николай Дегтярев. Также председатель федерации профсоюзов Якутии призвал все трудовые коллективы республики и города Якутска присоединиться к всероссийской акции. тгк Yakutsk News