В Якутске из-за гололеда наплыв пострадавших в травмпункте

В Якутске за два дня 95 человек обратились в травмпункт из-за гололеда Наплыв пострадавших из-за гололеда наблюдается в травмпункте Якутска. За два дня, 10 и 11 октября, различные травмы при падении на скользких улицах получили 95 человек, сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк @ysiaru Источник: тгк @ysiaru

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