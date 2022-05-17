В Якутске горел 2-этажный дом на ул.Жорницкого

17 мая в 10:53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на ул. Жорницкого в г. Якутске. Через две минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия из окна 1-го этажа идет дым. В результате пожара огнем повреждено обще-домовое помещение на площади 15 кв.м.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасен жилой дом и эвакуировано 10 человек. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 40 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники.