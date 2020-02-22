В Якутске эвакуировано 14 человек — пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

21 февраля 2020 г. в 06.00 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Суворова в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждены: стена внутри и кровля гаража на общей площади 3 кв.м. Спасен гараж. Причина, предположительно, неисправность отопительного электрооборудования. Ущерб устанавливается.

21 февраля 2020 г. в 09.48 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном магазине на ул. Дзержинского в г. Алдан. К моменту прибытия пожарного подразделения, через три минуты, из магазина шел дым. В результате пожара огнем повреждены полы на площади 5 кв.м. Спасен пристрой гаража. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при использовании горючих материалов, ущерб устанавливается.

21 февраля 2020 г. в 13.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Маяковского в г. Алдан. К моменту прибытия пожарного подразделения, через две минуты, строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден пристрой на площади 6 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, ущерб устанавливается.

21 февраля 2020 г. 18.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что гоирт автомобиль «Тойота-Филдер» на улице Октиябрьская в с. Сунтар Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через одну минуту, было задымление в салоне автомобиля. В результате пожара огнем повреждена панель на площади 0,5 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

21 февраля 2020 г. в 18.43 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Билибина в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты, был виден дым из окон первого этажа. В результате пожара огнем повреждены мебель, стена и потолочное перекрытие в одной квартире. Общая площадь 12 кв.м. Спасен жилой дом. Эвакуировано 14 человек. Есть пострадавший. Предположительная причина – неосторожность при курении. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!