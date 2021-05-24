24.05.2021
12:45
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Происшествия

В Якутске девочка внезапно выбежала на дорогу

23 мая около 13 часов 30 минут 37-летняя женщина- водитель  управляя автомобилем  «Мицубиси Паджеро Мини» следуя по Хатын-Юряхскому шоссе, в сторону ул. Жорницкого возле дома №9  на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на  пешехода- девочку 10 лет, которая переходила проезжую часть дороги, через нерегулируемый пешеходный переход.
Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила девочку в детское медучреждение с ушибом и ссадиной ноги, назначено амбулаторное лечение.
Как пояснила автоледи: когда проезжала пешеходный переход,  из-за стоявших автомашин в пробке,  перед её автомашиной резко выбежала девочка,  женщина приняла меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось.

 По факту ДТП проводится проверка.

Впереди самая прекрасная поря для школьников – летние каникулы. Уважаемые водители,  чтобы ничто не омрачило самое радостное время детей, будьте внимательны к ним во дворовых участках и на улицах. Снижайте скорость при проезде пешеходных переходов, дворовых территорий, мест массового скопления людей, а также при появлении маленьких пешеходов на краю проезжей части. Помните: на дороге чужих детей не бывает!
Родителям,  также стоит задуматься о безопасности ребенка в период летнего отдыха: необходимо как можно чаще напоминать детям о необходимости соблюдения ПДД.

Фото: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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