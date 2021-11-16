В Якутске благоустроят 75 дворов 🙌

В г. Якутске появятся еще 5 теплых остановок, всего в списке 20 остановок, которые установят в ближайшие годы. Кроме этого, будет благоустроено 75 дворов, 15 из которых переходящие объекты 2021 года, а с улиц города уберут звуковую рекламу. Эти и другие вопросы обсудили 16 ноября на постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре Якутской городской Думы.

Одним из важных вопросов на комиссии был представлен проект бюджета города Якутска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении в сфере градостроительства и архитектуры.

На реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа г. Якутск на 2017-2032 годы» на 2022 год предусматривается 529 млн. руб.

Ольга Максимова, начальник Департамента финансов Окружной администрации г. Якутска, сообщила о распределении средств в этой сфере.

В следующем году также будет продолжен приоритетный национальный проект «Безопасные качественные дороги», согласно которому проведут работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети.

Как отметила Ольга Николаевна, 7 млн. руб. предусмотрено на приобретение и установку 5 теплых автобусных остановок, в текущем году введены в эксплуатацию 6 теплых остановок и еще 14 начнут функционировать до конца текущего года.

На муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г. Якутск на 2020-2024 годы» в 2022 году выделено 194 млн. руб.

По этой программе будут продолжены работы по благоустройству общественного пространства «Парк Победы», дворовых территорий и спортивных (воркаут) площадок.

По словам Северины Архиповой, начальника Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры г. Якутска, в следующем году планируют благоустроить 75 дворов, при этом при отборе объектов будет учитываться комплексное благоустройство кварталов.

На муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа на 2017-2032 годы» в 2022 г. направят 714 млн. руб.

Для подготовки земельных участков для строительства 6 объектов общего образования по линии «ВЭБ.РФ» предусматривается 34 млн. руб.

Кроме того, будут выполнены работы по разработке проектно-сметных документаций и установке пандусов и подъемников к социальным объектам.

Северина Архипова на комиссии также сообщила, что вносятся изменения, согласно новому федеральному закону № 150 от 26 мая 2021г. о внесении изменений в статью № 19 ФЗ о рекламе. Теперь распространение звуковой рекламы с помощью звукотехнического оборудования на внешних стенах, крыши зданий не допускается. Поэтому рекламные видеоролики на улицах города могут транслироваться без звука.

Директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов доложил о выполненных работах по капитальному ремонту и реконструкции улично-дорожной сети г. Якутска в 2021 году и рассказал о планах в ближайшие годы.

По Нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в столице республики в этом году было доведено до нормативного состояния 48,3 км. дорог на 36 объектах. Это в два раза превышает уровень показателя прошлого года.

«Из объектов текущего года протяженность грунтовых дорог составила 10,7 км. дороги с асфальтобетонным покрытием — 37,6 км. На сегодняшний день завершены работы по всем объектам. В 2022г. будет отремонтировано 34 км. дорог на 28 объектах», — уточнил Алексей Михайлович.

По объектам 2023 года работы будут проводится на 39 объектах, общей протяженностью 35 км.