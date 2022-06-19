В Якутске банка зеленого горошка стоит 675 руб.

Несмотря на восстановление экономики и существенное падение курса евро и доллара, местные предприниматели не спешат менять ценники. К примеру, в магазине «Радуга» по ул. Халтурина, банка обычного зеленого горошка стоит 675 руб. Об этом сообщает тгк Дьиикэй. Дикие цены в Якутске не отступают.

Фото: тгк Дьиикэй Источник: тгк Дьиикэй

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