В Якутск прибыл министр спорта России Олег Матыцин

View this post on Instagram A post shared by Республика Саха (Якутия) (@sakhagov) Олег Матыцин прибыл в Якутск сегодня утром. Он посетит XXI Спартакиаду по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в Горном улусе.

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