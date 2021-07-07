07.07.2021
15:57
166
Спорт
В Якутск прибыл министр спорта России Олег Матыцин
Олег Матыцин прибыл в Якутск сегодня утром. Он посетит XXI Спартакиаду по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в Горном улусе.
Источник: https://www.instagram.com/p/CRAlB71IZTl/
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