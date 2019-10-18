В Якутии золотодобывающая компания уличена в правонарушениях

Якутская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения недропользователем ООО «Нера», имеющим на территории республики в пользовании 9 участков недр, требований природоохранного законодательства при осуществлении им работ по геологическому изучению, разведке и добыче золота из россыпных и рудных месторождений, в том числе с выездом в Оймяконский район на месторождения руч. Малый Делегеннях и руч. Спартак.

Установлено, что в нарушение Закона РФ «О недрах» недропользователем в установленный срок не подготовлена и не утверждена в установленном порядке проектная документация на проведение указанных работ на участке недр руч. Арга-Юрях с притоком Шепот, расположенном в Момском районе.

Вопреки требованиям вышеназванного закона ООО «Нера» на месторождении руч. Спартак, расположенном на территории Оймяконского района в 90 км. к юго-западу от п. Усть-Нера, в качестве первичной переработки золотосодержащих песков применяется промывочный прибор не предусмотренный техническим проектом.

Проверкой условий водопользования водными объектами — руч. Малый Делегеннях, руч. Спартак, предоставленных в целях забора (изъятия) водных ресурсов, установлено, что в нарушение Водного кодекса РФ, иных нормативных актов обществом не проведены надлежащие мероприятия по охране поверхностных водных объектов, направленные на своевременное предупреждение, предотвращение загрязнения ручьев, в результате чего наблюдается ухудшение качества воды по содержанию взвешенных веществ, железа, меди, цинка. Установлены также нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, в части не проведения работ по обустройству пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

Якутская природоохранная прокуратура инициировала возбуждение в отношении ООО «Нера» и его должностного лица 8 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.3 (пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и требований технического проекта), ст. 7.6 (пользование водным объектом с нарушением установленных условий), ч. 4 ст. 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение), ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах).

По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением административного штрафа на общую сумму 290 тыс. руб.

По внесенному прокурором представлению недропользователем нарушения устранены в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.