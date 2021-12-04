В Якутии выявили лучших пожарных — Усть-Алданские!

В Якутске завершились открытые лично-командные республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту, посвященные Дню пожарной охраны Якутии. В соревнованиях приняли участие 10 команд и более 50 спортсменов представляющих подразделения Федеральной противопожарной службы и Государственной противопожарной службы Якутии.

Участники соревновались в преодолении стометровой полосы препятствий и подъеме по штурмовой лестнице в окна учебной башни. «Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития пожарно-спасательного спорта в Якутии, повышения его роли в профессиональной деятельности сотрудников, достижения высокого уровня спортивного мастерства спортсменов», — прокомментировал Максим Денисов, начальник Управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

По результатам двухдневных соревнований в общекомандном зачете 1 место заняла команда Усть-Алданского района, на 2-е место с небольшим отрывом вышла команда 5 отряда Федеральной противопожарной службы (г. Якутск). На 3-ем месте — команда специализированной пожарно-спасательной части республики.

В личном зачете названы сильнейшие спортсмены: Куприянов Илья и Луковцева Алена показали лучшие результаты в преодоление стометровой полосы, Тролукова Уйгулаана и Сергей Трофимов одержали первенство в подъеме по штурмовой лестнице в окна учебной башни.

«Я обучалась в колледже, на факультете пожарной безопасности в Якутске и во времена учебы увлеклась пожарно-спасательным спортом. В пожарную охрану пришла по стопам матери, также мой супруг работает в части. Мне очень нравится этот вид спорта, имею личные достижения на уровне Дальнего Востока и вхожу в состав сборной республики», — рассказала Тролукова Уйгулаана, диспетчер пожарной части с. Борогонцы.

Поздравляем победителей и призеров соревнований, желаем дальнейших спортивных побед и успехов на службе!