Коронавирус
В Якутии выявили 361 новый случай коронавируса
В Якутске – 267 случаев
На 14 августа 2022 года в республике выявлен 361 новый случай коронавирусной инфекции. В Якутске – 267 случаев, передает Оперштаб РС(Я).
Мегино-Кангаласский район – 13 случаев, Мирнинский район – 9 случаев, Хангаласский район – 8 случаев, Верхневилюйский, Вилюйский, Намский районы – по 7 случаев, Ленский Сунтарский, Нюрбинский районы – по 5 случаев, Алданский район – 4 случая, Горный, Нерюнгринский, Чурапчинский районы– по 3 случая, Оймяконский, Усть–Алданский, Таттинский, Томпонский районы – по 2 случая, Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Усть–Майский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2 776 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 449 911 тестов.
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