В Якутии выявили 361 новый случай коронавируса

epa08174557 Production workers of Jiangsu Shuoshi Biotechnology Co. Ltd. carry out work on a new coronavirus (2019) nucleic acid detection kit (fluorescence PCR) in Taizhou City, Jiangsu Province, China, 29 January 2020. The death toll from the outbreak of coronavirus in China has reached 132 and infected more than 6000 others, according to media reports. EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT В Якутске – 267 случаев На 14 августа 2022 года в республике выявлен 361 новый случай коронавирусной инфекции. В Якутске – 267 случаев, передает Оперштаб РС(Я). Мегино-Кангаласский район – 13 случаев, Мирнинский район – 9 случаев, Хангаласский район – 8 случаев, Верхневилюйский, Вилюйский, Намский районы – по 7 случаев, Ленский Сунтарский, Нюрбинский районы – по 5 случаев, Алданский район – 4 случая, Горный, Нерюнгринский, Чурапчинский районы– по 3 случая, Оймяконский, Усть–Алданский, Таттинский, Томпонский районы – по 2 случая, Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Усть–Майский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2 776 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 449 911 тестов.

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