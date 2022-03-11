В Якутии возросло число травм на производстве

Труд в нашей стране охраняется Конституцией Российской Федерации. Каждый из нас имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ст.ст. 7, 37).

По данным Государственной инспекции труда в Республике Саха (Якутия) по итогам 2021 года отмечается рост числа зарегистрированных несчастных случаев на производстве с 48 до 74. Общее число пострадавших увеличилось с 33 до 75 человек, из них со смертельным исходом – 14. Наиболее неблагоприятная ситуация с производственным травматизмом складывается в горнодобывающей отрасли, где зарегистрировано 32 несчастных случая, из них групповых 1, со смертельным исходом – 9. Общее число пострадавших составило 33 человека, в т.ч. 9 со смертельным исходом.

Основными причинами произошедшего явились неудовлетворительная организация производства работ (2021 – 24 (2020 – 10)), конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования (3 (5)), нарушения технологического процесса (3 (5)), недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда (0 (3)), нарушения правил дорожного движения (11 (5)), нарушения работниками трудового распорядка и дисциплины труда (5 (4)), неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территорий (1 (1)), нарушения требований безопасности при эксплуатации транспортных средств (4 (4)), несовершенство технологического процесса (2 (5)), неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест (1 (1)), неприменение работником средств индивидуальной защиты (2 (3)), прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев (18 (2)).

Наиболее неблагоприятная ситуация с производственным травматизмом складывается в горнодобывающей отрасли, где зарегистрировано 32 несчастных случая, из них групповых 1, со смертельным исходом – 9. Общее число пострадавших составило 33, из них со смертельным исходом – 9.

Прокурорскими проверками в 2021 году охвачено более 100 работодателей в сфере строительства и угледобывающей отрасли. Выявлены многочисленные факты ненадлежащего обеспечения безопасных условий труда, неполноты выдачи работникам средств индивидуальной и коллективной защиты, нарушения требований безопасности при проведении работ, порядка обучения по охране труда, непроведения специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) и т.д. Указанные нарушения могут повлечь за собой случаи производственного травматизма и приобретения профессиональных заболеваний. В отсутствии СОУТ работник может быть лишен доплат за вредность и иных гарантий.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) возложены на работодателя. Их нарушение часто сопряжено с причинением вреда здоровью и гибелью человека, а потому влечет для виновных лиц административную и уголовную ответственность. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере охраны труда осуществляется федеральной инспекцией труда, а также органами прокуратуры в порядке контроля за деятельностью инспекции.

В целях недопущения фактов производственного травматизма и профессиональных заболеваний на производстве, а также привлечения их к ответственности, работодателям следует знать требования закона в сфере охраны труда.

Работодатель обязан иметь в наличии комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, утверждать локальные правила и инструкции, создавать систему управления охраной трудав соответствии со спецификой своей деятельности, обеспечивать соответствие требованиям нормативных актов условий труда на каждом рабочем месте, проведение в установленном порядке СОУТ.

Так, например, прокуратурой Сунтарского района установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 217 ТК РФ в ООО «Сунтарцеолит», где среднесписочная численность работников превышает 50 человек, не создана служба охраны труда, не введена должность специалиста по охране труда, не ведется учет выдачи средств индивидуальной защиты. В нарушение ст. 212 ТК РФ в организации не проводилась СОУТ по рабочим местам горного мастера, маркшейдера, дорожного мастера, электрика, главного механика, механика, технического работника, водителей, сварщика, слесаря, оператора, оператора АГЗС, поваров и др. По постановлениям прокурора организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности по ч.ч. 1, 2 ст. 5.27.1 Кодекса об административным правонарушений Российской Федерации (далее – КоАП РФ). По представлению прокурора, внесенного 10.03.2021 в адрес руководителя, нарушения устранены, в апреле 2021 года оценка условий труда проведена.

В соответствии с ст.ст. 8, 19 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» по общему правилу такая оценка проводится не реже чем один раз в пять лет и только специализированной организацией, прошедшей регистрацию и включенной в соответствующий реестр.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Верхнеколымского района установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 8, ст. 19 названного закона договор о проведении СОУТ заключен АО «Зырянский угольный разрез» с ООО «Техно эксперт», не включенным в реестр специализированных организаций. В отношении руководителя общества возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. По представлению прокурора нарушения устранены — 13.01.2022 работодателем заключен договор со специализированной организацией на проведение оценки 52 рабочих мест.

Работодатель должен обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

Так, прокурором Абыйского района в ходе проверки соблюдения требований охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок Абыйского филиала ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство РС(Я)» установлено, что в нарушение п. 39, 41, 44 Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н, в насосных помещениях участки трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, не покрыты тепловой изоляцией. В электрощитовых помещениях котельных имеются свешивающиеся и лежащие на полу электрические провода. На всех манометрах отсутствуют пломбы или клеймы с отметкой о проведении поверки, а манометры на угольных котлах полностью не просматриваются в виду загрязнения.

По постановлениям прокурора виновное должностное лицо и предприятие привлечены к административной ответственности по п. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ. По представлению прокурора нарушения устранены.

Составной частью охраны труда является соблюдение установленного режима труда и отдыха работников, а в установленных законом случаях проведение за счет свой счет обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, недопущение к работе без их прохождения. Работодатель обязан информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты, ознакамливать с требованиями охраны труда, обучать безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проводить инструктаж, стажировки по охране труда на рабочем месте и проверку таких знаний. Работодатель не вправе допускать к работе лиц, не прошедших названные виды обучения.

Так, прокурором Верхневилюйского района вынесено постановление по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ в отношении главного врача «Верхневилюйская центральная районная больница» в связи с непрохождением работниками специального обучения по охране труда с декабря 2017 года вопреки требованиям п. 2.3.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.

В обязанности работодателя входит также применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты работников, их выдачу за счет собственных средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда либо выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

Так, в ходе выезда прокурора республики в сентябре 2021 года в п. Солнечный Алданского района для проверки ООО «Кинг-95», строившего детский сад на 120 мест в рамках национального проекта «Демография», пресечены факты ненадлежащего обеспечения работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, выполнения работ без страховочных средств. По постановлению прокурора Алданского района начальник участка привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. По представлению прокурора в адрес директора общества от 08.10.2021 нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Работодатель должен обеспечить санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда, обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Кроме того, работодатель обязан организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при их возникновении, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи, доставке заболевших на рабочем месте в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. Также на работодателя возлагается обязанность по учету и расследованию в установленном порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Уважаемые работодатели! Соблюдение требований по охране труда и безопасность на производстве являются залогом долгой и успешной работы предприятия, благоприятной атмосферы в трудовом коллективе и личного успеха каждого руководителя!