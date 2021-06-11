В Якутии водитель повернул не туда

11 июня около 5 часов утра в ДЧ ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение от медучреждения о том, что к ним обратился мужчина с травмами, полученными в результате ДТП.

В ходе проверки сообщения установлено, что 11 июня в 22 часов 23 минут 32-летний водитель на автомобиле «ВАЗ 2121» в селе Бютейдях, следуя по ул.Анисимова возле дома № 11, наехал на электроопору.

В результате происшествия водитель с травмой живота госпитализирован в больницу с.Майя.

Установлено, что водитель имеет 12 лет водительского стажа, водительское удостоверение по категории «B,В1», к административной ответственности привлекался в течении года 1 раз по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством при наличии неисправностей. На этот раз отсутствует страховой полис ОСАГО.

При освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения результат показал 0.52 мг/л — установлено состояние алкогольного опьянения.

Водитель поясняет, что употребил спиртные напитки после дорожно-транспортного происшествия.

Местом ДТП является прямой участок ул. Анисимова с.Бютейдях около дома №11, вид покрытия гравийное, ширина проезжей части составляет 7 м.

По факту ДТП проводится проверка.