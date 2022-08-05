В Якутии ведутся поиски пропавших в тундре оленеводов

Три оленевода из кочевой родовой общины «Берелях» пропали в Аллаиховском районе. Местонахождение одного из них, Кима Попова, установлено, поиски двух других, Алексея Николаева и Сергея Богуша, всё ещё идут. По словам главы района Якова Елисеева, первое сообщение о пропаже людей поступило 25 июля, сообщает ЯСИА.

«Представители кочевой общины сообщили о необходимости поиска людей 25 числа, на следующий день по указанному месту вылетел борт Службы спасения. Было произведено два облета. После авиационных поисков приступили к наземным. По маршруту следования оленеводов выедут сотрудники администрации и МВД, к ним ещё присоединятся три добровольца», — рассказал Елисеев. Местом пропажи людей ориентировочно указывается западная сторона Хромской губы, в 100 км от базы оленеводов. Отмечается, что пропавшие выехали на поиски отбившихся от стада оленей 10 июля, в последний раз связывались с родными 16 июля и сообщили, что возвращаются обратно