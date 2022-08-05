В Аллаиховском улусе пропали оленеводы

Родственники в отчаянии просят содействия у правительства Якутии через мессенджер

Глава общины «Берелях» Алексей Николаев и оленевод Сергей Богуш выехали со стойбища на моторной лодке в поисках отбившихся оленей и в последний раз выходили на связь 16 июля со спутникового телефона.

Первая информация от представителя ООО «КРО «Берелях» Марии Степановой о пропаже оленеводов с просьбой организации поиска поступила в адрес главы Аллаиховского района Якова Елисеева 25 июля. Администрацией района были приняты меры по поиску пропавших.

Поисковые работы усложняются труднодоступностью местности и отсутствием подходящих транспортных средств, которые могут преодолеть большие расстояния с необходимыми запасами топлива. Сама оленеводческая база общины располагается на устье реки Кучуннай, которая впадает в Хромскую губу Восточно-Сибирского моря. Расстояние до ближайшего населенного пункта, поселка Чокурдах, составляет по прямой порядка 200 км. Ориентировочным местом пропажи оленеводов указывается западная сторона Хромской губы, в удалении около 100 км. от базы оленеводов. Охват зоны поиска — свыше 300 кв. км.

4 августа, вертолёт снова вылетел на место предполагаемого нахождения оленеводов, но вернулся ни с чем.

Глава района сообщил корреспонденту газеты «Путь развития», что им были направлены запросы на содействие в поиске пропавших оленеводов в ряд организаций республики. Аналогичный запрос был направлен также и в Пограничную службу РФ, но в ответ получен отказ.

Родственники оленеводов в отчаянии пишут обращения на адрес правительства Якутии о содействии в поиске пропавших через мессенджер WhatsApp. Это сообщение также было направлено в газету «Илкэн»:

«От лица родственников Сергея Богуш просим организовать и посодействовать в дальнейших поисках облета на вертолете м возможностью дозаправки, в связи с труднодоступной местностью. Место поиска определено на карте, технически нет возможности выезда в столь отдаленное место на лодочных моторках.

Как ранее сообщалось о пропавших Алексея Николаева 1976 г.р. и Сергея Богуш 1992 г.р., которые 10 июля 2022 г. выехали на поиски отбившихся оленей от стада в Аллаиховском районе, местности Хромской губы. Последний раз от них было сообщение 16.07.22г. В сообщении было написано: «Едут на базу, т.е. в оленье стадо». Но, до сегодняшнего дня судьба наших людей находится в неизвестности. Каждый день на счету, наше моральное состояние истончено. Очень просим оказать помощь и содействие в поисках правительство РС(Я)».