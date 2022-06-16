В Якутии в ДТП погиб человек и шестеро пострадали

Нерюнгринском районе 15 июня в 18 часов 10 минут на 383км. + 800м. автодороги ФАД А-360 «Лена» произошло ДТП. Водитель «Тойоты Премио» не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги и опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, один погиб. Водитель 1991 года рождения, имеет водительский стаж с 2009 года, согласно данным базы ГИБДД, в течении года к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения РФ привлекался один раз 03.06.2022 по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. В результате ДТП он получил телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Госпитализирован в травматологическое отделение НЦРБ.

Пять пассажиров автомобиля получили травмы различной степени тяжести, им оказана медицинская помощь: один пассажир, 1986 г.р., госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы, двое пассажиров, 1990г.р. и 1993г.р госпитализированы в травматологическое отделение НЦРБ, двоим пассажирам, 1991г.р. и 1998г.р., назначено амбулаторное лечение. Шестой пассажир, 1986г.р., от полученных травм скончался на месте ДТП, на момент дорожно-транспортного происшествия находился на заднем пассажирском сидении. «Все обстоятельства и причины трагедии предстоит установить следствию», — сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).