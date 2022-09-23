В Якутии улучшается ситуация по новой коронавирусной инфекции ￼￼

В Якутии продолжает улучшаться эпидемическая обстановка по новой коронавирусной инфекции. Об этом отметили в ходе заседания республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, проведённого 23 сентября вице-премьером правительства республики Ольгой Балабкиной.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в республике уже третью неделю подряд продолжается снижение количества новых случаев заболевания ковидом. «Продолжается снижение заболеваемости COVID-19 в Якутске, в Горном, Намском, Хангаласском, Чурапчинском, Усть-Алданском улусах. Два улуса – Абыйский и Нижнеколымский – свободны от ковида, там нет заболевших коронавирусом», – сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РС(Я) Изабелла Самойлова.

По данным Минздрава Якутии, в связи со стабилизацией ситуации по новой коронавирусной инфекции в республике сокращают ковидный коечный фонд. По сравнению с прошлой неделей количество коек сокращено на 100. «Сегодня свободно 33,8% из 334 развёрнутых ковидных коек», – проинформировала заместитель министра здравоохранения Якутии Любовь Бурнашева.

Продолжается вакцинальная кампания для профилактики ковида. На 23 сентября 2022 года первым компонентом вакцины привиты 676 423 человека, что составляет 94,3% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 73,1% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

В учебных заведениях республики ситуация по ковиду стабильная. Проводится ежедневная термометрия, соблюдаются требования по дезинфекции учебных помещений для школьников и студентов.