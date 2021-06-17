В Якутии тушат 10 лесных пожаров

По сведениям Минэкологии Якутии, на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 10 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 23 588,5 га, расположенных на территории 8 районов:

Усть-Майского-1, Оймяконского-1, Томпонского-1, Нюрбинского-2, Сунтарского-2, Верхневилюйского-1, Мирнинского-1, Ленского-1. Из них локализовано 4 лесных пожара общей площадью 20 158,0 га на территории 4 районов: Томпонского-1, Усть-Майского-1, Нюрбинского-1, Сунтарского-1. На тушении лесных пожаров задействовано 929 человека и 82 единиц техники.

По данным космического мониторинга, на территории республики действует 13 термоточек.

За прошедшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара на площади 52,0 га.

«Вчера, 17 июня, после ликвидации лесных пожаров в Тюменской области, в Якутию прибыли еще 95 специалистов Федеральной Авиалесоохраны. Они направлены на тушение лесных пожаров в Верхневилюйский и Сунтарский районы», — сообщил руководитель департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимир ИВАНОВ.