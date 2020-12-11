В Якутии совершено убийство, от которого кровь стынет в жилах

Прокуратура Верхнеколымского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. П. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В судебном заседании с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что 18 мая 2020 года в п. Черский Нижнеколымского района, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры, на почве ревности, нанес своей гражданской супруге один удар обухом топора в подподбородочную область.

После того как женщина потеряла сознание, нанес ей еще один удар обухом топора, а также многочисленные удары кухонным ножом в область её головы и не менее 24 травмирующих воздействий в область шеи с полной декапитацией (отчленением головы).

Преступление совершено в отсутствие прямых свидетелей, по делу проведен ряд многочисленных следственных мероприятий, судебно-психиатрическая, судебно-медицинская, медико-криминалистическая и другие экспертизы. Собранные в ходе следствия доказательства в полном объеме представлены прокурором-государственным обвинителем суду, которые явились основанием для вынесения обвинительного приговора.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Уголовное дело расследовано Колымским МСО Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия)