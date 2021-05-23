23.05.2021
00:09
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Происшествия

В Якутии сотрудники Северо-Восточного ЛУ МВД России спасли утопающего

В Республике Саха (Якутия) сотрудники патрульно-постовой службы Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте спасли утопающего мужчину.

Находясь на маршруте патрулирования Якутского речного порта, на левом берегу реки Лена, старший сержант полиции Сергей Чупров и прапорщик полиции Николай Заровняев заметили, как по причалу к воде идет мужчина.

Полицейские окликнули незнакомца, однако он не отреагировал, тогда сотрудники незамедлительно проследовали к причалу. Подбежав, они увидели, что человек уже в воде и его затягивает под лед, – несмотря на плюсовую температуру воздуха, река Лена еще покрыта тонкой коркой льда.

Рискуя жизнью, Сергей Чупров прыгнул в воду. Вместе с напарником они вытащили на берег утопающего, находившегося без сознания. Сотрудники оказали ему первую помощь и вызвали бригаду медицинских работников. Пострадавший, 61-летний гражданин, был госпитализирован.

За мужество, отвагу и профессионализм, проявленные при спасении человека, сотрудники полиции Сергей Чупров и Николай Заровняев будут представлены к ведомственным наградам», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.
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