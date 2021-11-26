В Якутии разборки соседок из-за парковки закончились битьем посуды об капот

В отношении 37-летней жительницы Нерюнгринского района возбуждено уголовное дело за повреждение чужого автомобиля.

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что повреждён её автомобиль, припаркованный возле дома. Заявленная сумма материального ущерба составила 86 600 рублей.

Полицейскими установлено, что к повреждению автотранспорта причастна 37-летняя соседка потерпевшей. Подозреваемая выкинула из окна посуду на капот автомобиля заявительницы, объяснив свой поступок тем, что та, якобы, поставила машину на её место.

В настоящее время ущерб хозяйке повреждённого автомобиля полностью возмещён. Отделом дознания ОМВД России по Нерюнгринскому району возбуждено уголовное дело по ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.