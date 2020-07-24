В Якутии работникам конезавода вернули долги по зарплате

Прокуратура Нюрбинского района Якутии провела проверку соблюдения трудового законодательства в акционерном обществе «Конный завод имени Степана Васильева».

Установлено, что организация имеет задолженность по оплате труда перед 15 работниками в сумме более 1 млн.рублей.

Для защиты прав граждан прокуратура направила в их интересах заявления в суд, внесла в адрес учредителя и генерального директора общества представления. Кроме того в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены административные производства по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, в том числе виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 70 тыс.рублей.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками общества ликвидирована.