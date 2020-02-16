В Якутии произошло 5 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

15 февраля 2020 г. в 02.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице 40 лет Октября в г. Мирный. К моменту прибытия пожарного подразделения, через четыре минуты,по внешнему виду ни чего не было. В результате пожара огнем поврежден диван на площади 0,5 кв.м.. Причина предположительно неосторожность при курении. Виновник и ущерб устанавливается.

15 февраля 2020 г. в 14.17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в строительном блоке на улице Чапаева в г.Алдан. К моменту прибытия пожарного подразделения горело строение внутри. В результате пожара огнем повреждено строение внутри на общей площади 10 кв.м.. Есть пострадавший. Причина предположительно неосторожность при курении. Виновник и ущерб устанавливается.

15 февраля 2020 г. на пульт «01» поступило два сообщения о том, что произошло возгорание мусора на улице П. Алексеева и Лонгинова в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. Общая площадь 7 кв.м. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

15 февраля 2020 г. в 19.11 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Чиряева в с. Сыдыбыл Вилюйского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через две минуты, горело строение по всей площади. В результате пожара огнем поврежден дом, пристрой, мастерская, гараж внутри и автомобиль по всей площади. Общая площадь 142 кв.м.. Причина, виновник и ущерб устанавливается.

15 февраля 2020 г. в 20.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный дом,пристрой веранда,пристрой гарж,автомобиль «Тойота-Корона-Премио» на улице Овчинникова в с. Сунтар Сунтарского района. К моменту прибытия пожарного подразделения горело строение по всей площади. В результате пожара огнем поврежден дом,веранда, гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь 85 кв.м.. Спасено рядом стоящее строение.Причина, виновник и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!