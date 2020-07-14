В Якутии продлены ограничения по коронавирусу

14 июля Указом главы Якутии №1322 «О внесении изменений в отдельные правовые акты главы Республики Саха (Якутия)» действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в республике продлены по 24 июля 2020 года. Данное решение принято в соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с учётом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия).

Фото: SakhaLife.ru Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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