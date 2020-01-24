В Якутии при пожаре пострадал поджигатель

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

23 января 2020 г. на пульт «01» поступило заявление о возгорании бульдозера на производственном участке АО «Алмазы Анабара» в Булунском районе. В результате пожара огнем повреждено: кабина, отсек двигателя на общей площади 4 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Вызов на 01 не поступал. Пожарные подразделения не выезжали

23 января 2020 г. в 12.23 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит судно-сухогруз, стоящее на ремонте в ГО «Жатай» г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из рубки был виден дым. В результате пожара огнем повреждено: 2 каюты на 3-й палубе, рубка управления, межэтажные перекрытия на 4-й палубе. Общая площадь 30 кв.м. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки судна. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

23 января 2020 г. в 12.52 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Костюшко-Волюжанич в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный дом. В результате пожара огнем повреждены стены и потолок пристроя на площади 12 кв.м. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

23 января 2020 г. в 14.02 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошло возгорание мусора на улице Автодорожная в г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. В результате пожара сгорел мусор у дороги на площади 2 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

23 января 2020 г. в 17.13 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на Хатынг-Юряхском шоссе, СОТ «Восход», г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешним признакам ничего не было видно. В результате пожара огнем поврежден пол на 1-м этаже на площади 8 кв.м. Есть пострадавший. Спасен жилой дом. Предварительная причина — поджог. Виновное лицо — пострадавший. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!