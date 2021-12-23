В Якутии опрокинулся большегруз — выживших нет

22 декабря около 6 час.40 мин. утра на 296-м километре притрассовой автомобильной дороги к Эльгинскому угольному комплексу Нерюнгринского района водитель 1978 г.р., управляя автомобилем FAW, на спуске, по предварительным данным, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и совершил съезд с дороги с последующим опрокидывание в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. В кабине FAW водитель находился один.

Мужчина имел водительских стаж с 1996 года, прибыл из другого региона для работы вахтовым методом. За последний год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

В момент аварии на улице было еще темно, отмечался небольшой туман. По предварительным данным, транспортное средство находилось в исправном состоянии, необходимые документы, в том числе полис ОСАГО, в порядке.

По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствию.