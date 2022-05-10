В Якутии начинает работу модуль «Лесные пожары»

Обстановка с ландшафтными (природными) пожарами и готовность ИАС системы «Оперативный мониторинг ЧС» модуль «Лесные пожары» стали главными темами рабочего совещания под руководством первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова с участием министерств, ведомств и глав муниципальных районов.

На сегодняшний момент на территории республики зафиксировано 22 термоточки. Так, в местности Дьаргалах Момского района в 4 км от с. Хонуу 7 мая возник ландшафтный пожар, огнем пройдено 4,5 га. Благодаря своевременному реагированию пожар был ликвидирован.

Несмотря на затяжную весну, идет активный сход снега, в отдельных районах на 10-25 дней раньше нормы, отмечаются сильные порывы ветра, что может способствовать распространению огня.

Изучение термоточек показало, что возникновение большинства из них вызвано человеческим фактором. Дмитрий Садовников напомнил главам муниципальных районов о запрете сельхозпалов на законодательном уровне, однако в Момском, Амгинском, Олекминском и Нюрбинском районах люди продолжают заниматься сельскохозяйственным палом сухой травы.

«Необходимо проводить инструктаж населения, чтобы люди понимали, что это нарушение карается законом», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства республики.

Еще одной причиной может стать перехлест электрических проводов при сильных порывах ветра. Требуется своевременно очищать просеки, проводить ревизию линий электропередачи и правильность подключения к электросетям дачных участков.

Дмитрий Садовников потребовал увеличить количество рейдов по лесным массивам и ограничить выезд людей на природу до появления зеленого покрова.

Учитывая, что при тушении природных (ландшафтных) пожаров большое значение имеет своевременное поступление информации, в 2021 году в республике была начата работа по созданию ИАС системы «Оперативный мониторинг ЧС» модуль «Лесные пожары». По данным Министерства инноваций и цифрового развития Якутии, на сегодняшний день система готова, проведено обучение личного состава, подготовлены видеоуроки и инструкции. На совещании было предложено запустить ее в рабочем режиме уже на текущей неделе, чтобы органы местного самоуправления могли оперативно получать необходимую информацию.

На совещании были рассмотрены вопросы регистрации ландшафтных пожаров, качество работы диспетчерских служб и другие. Завершая заседание, Д.Д.Садовников напомнил уроки прошлого года и попросил учитывать сегодняшнюю ситуацию в Сибирском и Уральском федеральных округах. Он также подчеркнул, что подобные заседания с заслушиванием отчетов глав муниципальных районов будут проходить еженедельно.