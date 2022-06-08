08.06.2022
13:27
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Якутия

В Якутии начался сезон зарыбления рек

На Чернышевском рыбоводном заводе Минэкологии Якутии начался сезон зарыбления водоемов республики.

В настоящее время идет активная фаза выклева личинок сиговых видов рыб из оплодотворенной икры, заложенных на инкубацию в конце прошлого года.

В связи с этим, 30 мая проведен выпуск личинки ряпушки в реку Вилюй в количестве 1,5 млн. штук. По мере возрастания она будет скатываться в реку Лена.

Кроме того, 6 июня за счет Программы природоохранных мероприятий ПАО АК «АЛРОСА», в рамках проведения Всероссийской акции #марафонзеленыхдел проведен выпуск 1 млн. личинок ряпушки в р. Лена.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)

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