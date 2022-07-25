25.07.2022
15:27
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Национальные проекты
В Якутии началось строительство 80-метрового моста
Возведение капитального сооружения через реку Чуоналыр на автодороге «Анабар» идет по заказу ГКУ «Управтодор РС(Я)» в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Госконтракт по реконструкции мостового перехода подписан в середине июля этого года. Подрядчик — ООО «Механический завод «Восход» приступает к выполнению подготовительных работ», — сообщила начальник отдела капитального строительства Управтодора Лидия Птицына.
По плану ведомства, ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2024 года. Длина объекта вместе с подходами составит более 1 км, при которой сам мост с покрытием из сталефибробетона — 80 м.
Фото: управтодор14.рф
Источник: управтодор14.рф
#В Якутии началось строительство 80-метрового моста#Мирнинский район#Национальный проект «Безопасные качественные дороги»#республика саха (якутия)#Управтодор РС (Я)#Якутия
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