В Якутии началось строительство 80-метрового моста

Возведение капитального сооружения через реку Чуоналыр на автодороге «Анабар» идет по заказу ГКУ «Управтодор РС(Я)» в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Госконтракт по реконструкции мостового перехода подписан в середине июля этого года. Подрядчик — ООО «Механический завод «Восход» приступает к выполнению подготовительных работ», — сообщила начальник отдела капитального строительства Управтодора Лидия Птицына.

По плану ведомства, ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2024 года. Длина объекта вместе с подходами составит более 1 км, при которой сам мост с покрытием из сталефибробетона — 80 м.