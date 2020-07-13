В Якутии мужчина похитил инструменты покойника

С заявлением о краже в дежурную часть полиции ОМВД России по Олёкминскому району Якутии обратилась 59-летняя женщина. Потерпевшая сообщила, что из сарая был похищен точильный станок её покойного супруга. Ущерб составил 15 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 61-летний мужчина.

Установлено, что злоумышленник проник днём в незапертый сарай. В это время потерпевшая принимала у себя дома гостей, поэтому не заметила подозреваемого. Совершив кражу, злоумышленник спрятал похищенное, планируя в будущем сбыть инструмент.

Похищенное изъято и будет возвращено законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.