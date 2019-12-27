В Якутии «Мерседес» с пассажирами врезался в грузовик: есть пострадавшие

Возле села Лекечен Вилюйского района 26 декабря около в 23 часов 30 минут водитель 1996 гр. управляя транспортным средством «Мерседес Бенс» с 19-тью пассажирами, двигаясь со стороны г.Якутска в г.Нюрба по ФАД «Вилюй» на 402 км.+470 м. (предварительная причина: не соблюдение дистанции) совершил наезд на впереди движущееся транспортное средство «ЗИЛ 131» под управлением водителя 2000 г. р.

В результате ДТП пострадали 4 пассажира с автомашины «Мерседес» — мужчина 1987 г.р., с множественными травмами госпитализирован в хирургическое отделение больницы г.Вилюйск, три пассажира получили различные ушибы, назначено им амбулаторное лечение.

По проверке на трезвость у обоих водителей не установлено алкогольное опьянение.

Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности водителей устанавливается, проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах республики во время сильного тумана, снегопада и пурги, чем осложняется движение для автомобилей. Максимально снижайте скорость, увеличивайте дистанцию, независимо от состояния дорожного покрытия. Будьте бдительны и аккуратны на дорогах республики!