27.12.2019
12:51
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Происшествия

В Якутии «Мерседес» с пассажирами врезался в грузовик: есть пострадавшие

Возле села Лекечен Вилюйского района  26 декабря около  в 23 часов 30 минут водитель 1996 гр. управляя транспортным средством  «Мерседес Бенс» с 19-тью  пассажирами, двигаясь со стороны г.Якутска в  г.Нюрба по ФАД «Вилюй» на 402 км.+470 м. (предварительная причина: не соблюдение дистанции) совершил наезд на впереди движущееся транспортное средство «ЗИЛ 131» под управлением водителя  2000 г. р.

В результате ДТП пострадали  4 пассажира с автомашины «Мерседес» — мужчина 1987 г.р., с множественными травмами госпитализирован  в хирургическое  отделение больницы г.Вилюйск,  три пассажира получили различные  ушибы, назначено им амбулаторное лечение.

По  проверке на трезвость у обоих водителей не установлено алкогольное опьянение.

Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности водителей устанавливается, проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными  и осторожными на дорогах республики во время сильного тумана, снегопада и пурги, чем осложняется движение для автомобилей. Максимально снижайте скорость, увеличивайте дистанцию, независимо от состояния дорожного покрытия. Будьте бдительны и аккуратны на дорогах республики!     

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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