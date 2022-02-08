08.02.2022
14:11
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Экология

В Якутии корова Олимпиада родила теленка — Пекин 🐮

7 февраля селе 1-Кюлятцы Вилюйского улуса отелилась корова Олимпиада. Теленка назвали Пекин.

К слову, корова родилась ровно 4 года назад во время зимней Олимпиады в Корее.

И вот, спустя четыре года, во время проведения зимних игр в Пекине Олимпиада впервые отелилась. Егоровы назвали бычка символичным именем — по названию китайской столицы.

Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии
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