В Якутии каждый пятый заболевший ковидом — ребенок

В Республике Саха (Якутия) за прошедшие сутки выявлен 251 случай заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе заболели – 53 ребенка. Из 251 взрослого непривитых – 247 (98%).

В стационарах получают лечение 1 301 пациент, в состоянии средней тяжести – 1 117 человек, в тяжёлом – 105 (из них непривитых — 102).

В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 17 крайне тяжёлых больных.

Наиболее напряженная ситуация по заболеванию в Мирнинском (за сутки 31 новый случай), Олекминском (19), Мегино-Кангаласском (17), Нерюнгринском (15 случаев), Алданском (14), Хангаласском (14) районах.

Первым компонентом привито 488 694 человека (68,2% взрослого населения). Свыше 80% в 7 районах: Абыйском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском, Среднеколымском. Меньше 60 % взрослого населения провакцинировано в Амгинском, Горном, Мирнинском, Намском, Олекминском и Чурапчинском районах.

На брифинге оперативного штаба РС (Я) по недопущению распространения COVID-19 на 6 декабря 2021 г. сообщили , что в Горном и Амгинском районах высокий уровень заболеваемости, среди которых и тяжелые случаи. Эти районы взяты под контроль Минздрава РС (Я).