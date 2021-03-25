В Якутии готовятся отметить юбилей полного кавалера Ордена Славы Дмитрия Петрова

Ход подготовки к юбилейным мероприятиям, посвящённым 100-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны, полного кавалера Ордена Славы Дмитрия, Почётного гражданина Таттинского улуса Дмитрия Ананьевича Петрова, рассмотрен на очередном заседании республиканского оргкомитета под председательством вице-премьера Ольги Балабкиной.

Дмитрий Петров защищал Родину в рядах Первого Белорусского фронта, был снайпером, пулемётчиком, участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Украины и Польши от немецко-фашистских захватчиков, а также в форсировании Западного Буга. Храбрый боец неоднократно вступал в рукопашную схватку с врагами. 2 апреля 1945 года в сражении за населённый пункт Хоенштейн, рискуя жизнью, подполз к дзоту противника и, забросав гранатами амбразуру, уничтожил гарнизон фашистов. Раненый, обливаясь кровью, продолжал воевать. За этот подвиг Дмитрий Ананьевич был удостоен ордена Славы I степени и стал полным кавалером ордена Славы.

Как сообщила Ольга Балабкина, мероприятия к юбилейной дате уже проводятся, согласно утверждённому ранее плану. Напомним, Распоряжение «О 100-летии со дня рождения Д.А. Петрова» Глава Якутии Айсен Николаев подписал в августе 2019 года.

Выступая с отчётом, глава Таттинского улуса Михаил Соров сообщил, что школьники Ытык-Кюельской средней школы № 2 им. Д.А. Петрова разработали маршруты экскурсионно-поисковых поездок по сбору материалов по местам боевой славы Дмитрия Ананьевича. В феврале-марте текущего года школа провела онлайн-викторину среди школьников, педагогов и родителей с охватом более 100 участников из разных районов республики. Кроме того, учителя и школьники подготовили документальный фильм о жизни Д.А. Петрова.

Разработана концепция проведения однодневных военно-патриотических сборов в Таттинском улусе с выездом в местность Даккы, где родился герой.

Черкехский литературно-художественный музей-заповедник 9 мая 2020 года организовал виртуальную выставку «Саллаат сулуһа» («Звезда солдата»). В текущем году запланировано проведение ещё четырёх таких выставок.

9 мая текущего года на сайте Таттинской улусной библиотеки будет проведён первый этап Республиканской онлайн-викторины «Якутия в Великой Отечественной войне». В конце марта-начале апреля состоится Республиканская очно-заочная научно-практическая конференция «Петровские чтения».

Также Михаил Соров отметил, что Ысыах Таттинского улуса будет посвящён 100-летию со дня рождения Дмитрия Петрова.

Члены республиканского оргкомитета подробно обсудили вопросы издания книги о Дмитрии Ананьевиче в сериях «Жизнь замечательных людей» и «Выдающиеся люди республики», проведения турнира по хапсагаю, присвоения имени Д.А. Петрова краеведческому музею «Албан аат» в селе Ытык-Кюель и другие организационные вопросы. С предложениями кроме представителей министерств и ведомств также выступила дочь Д.А. Петрова Астра Петрова.