В Якутии готовят 355 сайылыков для перегона скота после зимы

В Якутии к новому сезону готовятся 355 сайылыков

В хозяйствах республики близится к завершению зимне-стойловый период содержания животных. Традиционно в конце мая — начале июня животноводы перегоняют свой скот в летники — сайылыки для получения большого объема сельскохозяйственной продукции. Сейчас идут подготовительные ремонтные работы помещений содержания скота, изгородей, подъездных путей.

Отметим, что 22 мая в республике празднуется День сайылыка. Праздник был учрежден Указом Главы Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в 2018 году с целью сохранения национальных традиций, повышения престижа работников, занятых в сфере сельского хозяйства.

В ходе прямого эфира в соцсетях в аккаунте SakhaGov министр сельского хозяйства Александр Атласов рассказал, что на сайылыки в этом сезоне планируется отогнать 41 951 голов скота, в том числе порядка 20 тысяч коров. В эти дни по всей республике будут выезжать в сайылычные хозяйства 1648 работников, в их числе 756 дояров, 150 учетчиков молока, 237 техников-осеменаторов, 11 телятников, 393 пастуха (скотника).

«Переезд на сайылыки всегда был и остается значимым событием, знаменующим собой окончание долгой суровой зимы, начало якутского лета. Именно пастбищный период позволяет добиваться высокой продуктивности, ведь 60 процентов годового объема производства молока надаивается в летне-пастбищный период, причем с меньшими затратами по сравнению с зимой» — сказал Александр Атласов.

Всего в республике открывается 355 сайылыков, из них 339 для молочного скота и 16 откормочных летников. Самое большое количество сайылыков расположено в центральной и заречной группе улусов. Так, больше всего их в Усть-Алданском улусе – 44, в Амгинском — 39, в Хангаласском — 29, Чурапчинском — 25, Мегино-Кангаласском — 23. В Вилюйской группе улусов больше всего сайылыков в Сунтарском улусе – 37. Сайылычные хозяйства есть и в северных улусах, в Верхоянском — 10 сайылыков, в Кобяйском – 9, Среднеколымском – 5, Верхнеколымском -3.

Также он отметил, что зимне-стойловый период крупного рогатого скота и лошадей на текущий период в целом проходит удовлетворительно. По состоянию на 12 мая численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств республики составляет 213 828 голов, в том числе 78 069 коров. На сегодня отелилось 39 977, это 51,2% коров от всего маточного поголовья. Численность поголовья лошадей во всех категориях хозяйств составляет 189 491, в том числе 120 129 кобыл, что на 2,8 % выше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.