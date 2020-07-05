В Якутии 4 476 случаев коронавируса

В Якутии за сутки выявлено 45 случаев коронавируса, 71 человек выздоровел, подтвержден 1 летальный исход.

37 новый случай коронавируса выявлен в Якутске, по 1 в Абыйском, Ленском, Нерюнгринском, Хангаласском, Оленекском и Таттинском улусах, 2 заболевших в Мегино-Кангаласском улусе. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. За весь период выявлено 4467 случаев коронавируса, из них 3519 (78,8%) — в городе Якутске.

71 человек полностью выздоровел от коронавируса.

Подтверждена смерть от коронавируса одного пациента.

За весь период в Якутии официально зарегистрировано 4467 случаев коронавируса, 48 летальных исходов.

За сутки лабораториями республики обработано 2849 тестов на коронавирус. Всего с начала исследований проведено 238 229 тестов.