В Верхоянском улусе наблюдается незначительный спад воды

На территории района продолжает действовать режим ЧС.

В Верхоянском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с паводковой обстановкой. Наблюдается незначительный спад воды в населенных пунктах. Об этом сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев, передает ЯСИА.

«По состоянию на 7 часов утра 12 июля в населенном пункте Суордах уровень воды остался без изменений и составляет 730 см при критическом уровне 780 см. Освободились от воды 88 приусадебных участков, в том числе 85 жилых домов, где проживают 317 человек. В подтоплении остаются школа и ФАП. Временно отселен 71 человек, в том числе 41 ребенок», — рассказал Коноплев.

В населенном пункте Томтор уровень воды за четыре часа спал на 66 см и составляет 830 см при критической отметке 1000 см. Сохраняется подтопление 62 приусадебных участков, в которых проживает 174 человека. Отселены 25 жителей. В пунктах временного размещения находятся семь человек, в том числе двое детей.

В Бетенкесе уровень воды за четыре часа спал на два см и сравнялся с критической отметкой 1100 см. В результате прохождения волны дождевого паводка наблюдается затопление 166 приусадебных участков, в том числе 36 жилых домов, где проживает 84 человека. В пункте временного размещения находятся 12 жителей, отселены по родственникам и знакомым 72 человека.

В Токума уровень воды составляет 459 см, наблюдается подтопление 26 приусадебных участков, в которых проживает 95 человек.

В Верхоянском районе работает аэромобильная группировка в количестве 22 человек, в том числе ГУ МЧС — 10, Служба спасения — 12, оперативная группа в количестве восьми человек для координации сил и средств.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил максимально быстро произвести оценку ущерба в населенных пунктах Верхоянского района, которые пострадали от дождевого паводка. Всем пострадавшим произведут положенные выплаты.