В Усть-Алданском улусе открылось новое здание школы

Сегодня в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса открылось долгожданное здание Мюрюнской школы №2 на 450 мест!

В 2019 году я встречался с жителями села, и одной из их просьб было именно строительство новой школы. Раньше школьники учились в двух зданиях, одно из которых — старая деревянная школа. Из-за ветхости здания там было закрыто одно крыло, уроки физкультуры проводились прямо в коридоре.

▫️Очень рад, что за такой короткий срок, благодаря нацпроекту «Образование», нам удалось выполнить просьбу жителей села. Теперь дети будут учиться в прекрасном трехэтажном здании, где созданы все необходимые условия.

От всей души поздравляю c новосельем!